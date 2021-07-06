Лукашенко: если кто-то думает, что Беларусь превратится в «отстойник» для нелегальных мигрантов, то он заблуждается

Источник материала: ОНТ

Во Дворце Независимости – полный состав правительства. Западные санкции – стали главной темой совещания у Президента.

Также Президент высказался о выполнении Беларусью своих обязательств в борьбе с нелегальной миграцией. Александр Лукашенко отметил, что наша страна сегодня занимается этой проблемой ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно Беларуси и финансово возможно. При этом наша страна занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе.

ФОТО: https://president.gov.by/

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram