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Лукашенко: если кто-то думает, что Беларусь превратится в «отстойник» для нелегальных мигрантов, то он заблуждается
Источник материала: ОНТ
Во Дворце Независимости – полный состав правительства. Западные санкции – стали главной темой совещания у Президента.
Также Президент высказался о выполнении Беларусью своих обязательств в борьбе с нелегальной миграцией. Александр Лукашенко отметил, что наша страна сегодня занимается этой проблемой ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно Беларуси и финансово возможно. При этом наша страна занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе.
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Лукашенко: если кто-то думает, что Беларусь превратится в «отстойник» для нелегальных мигрантов, то он заблуждается
Во Дворце Независимости – полный состав правительства. Западные санкции – стали главной темой совещания у Президента. Также Президент высказался о выполнении...
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