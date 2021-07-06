Сборная Бразилии по футболу вышла в финал Кубка Америки

Источник материала: ОНТ

А в Кубке Америки по футболу первый финалист уже известен. Это действующий чемпион континента – сборная Бразилии.

В полуфинале бразильцы играли против сборной Перу и оправдали статус фаворитов. Правда, в этой встрече был забит всего один мяч.

На 35-й минуте его автором стал Лукас Пакета. Уже ближайшей ночью бразильцы узнают своего соперника: во втором полуфинале встретятся сборная Аргентины со своим бессменным лидером Лионелем Месси и команда Колумбии.

На Кубке Америки сборная Аргентины не проиграла ни одного матча. Лишь встреча со сборной Чили на групповом этапе завершилась вничью – 1:1.

А на фоне нестабильной игры сборной Колумбии, аргентинцы сегодня – явные фавориты.

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