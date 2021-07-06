Как курага действует на организм? Эффект может вас поразить!

Источник материала: ОНТ

Многие люди знают, что сухофрукты очень важны для здоровья, в том числе они могут пригодиться и для лечения ряда заболеваний. Однако мало кто догадывается, как именно поможет этот прекрасный сушеный фрукт.

Польза кураги



Фото: kislovodskaya-celebnaya.ru

Например, большинство людей знают о том, что курага способствует очищению организма. Именно этот сухофрукт идеально подходит для вывода всех токсинов и ядов.

Ученые отмечают, что сухофрукты улучшают работу сосудов и сердца. Кроме того, курага может заметно помочь при высоком давлении.



Фото: oum.ru

Курага включает в себя пектин, благодаря которому организм очень хорошо очищается. Это происходит от того, что убираются все продукты распада из кишечника. Если вы страдаете от запоров и других расстройств желудочно-кишечного тракта, то попробуйте включить в свой рацион этот сухофрукт.

Многие знают, что кальций содержится в кисломолочных продуктах, как творог, но также его достаточно много в кураге. Этот микроэлемент очень полезен для укрепления организма, в особенности для ногтей, для зубов и костей.



Фото: iortho.com.ua

Кроме того, что курага отлично помогает при запорах, она также обладает очень высоким мочегонным эффектом. Поэтому чтобы избавиться от сильных отеков и излишней жидкости в организме, стоит употреблять эти сухофрукты.

Вред кураги

Однако, как и у любого другого продукта, у кураги есть как положительные стороны, так и отрицательные. Безусловно, нужно понимать, что все есть яд и все есть лекарство. Поэтому нужно во всем держать определенную меру. Но все-таки в чем заключается вред кураги?



Фото: zen.yandex.ru

Если вы очень любите есть курагу, то старайтесь делать этот сухофрукт сами, а не выбирать магазинный. Это обусловлено тем, что если ее неправильно высушат, то в ней может остаться различная химия, которая в дальнейшем спровоцирует аллергическую реакцию, интоксикацию, а также другие негативные эффекты со стороны организма. Если нет возможности готовить курагу самим, то обязательно магазинный продукт нужно вымачивать не менее пятнадцати минут в кипятке, а потом очень тщательно промывать под сточной водой.

При всех полезных свойствах, которые приписывают этому сухофрукту, нужно помнить об ограничениях, которые заключаются в первую очередь в количестве продукта. Если вы хотите устроить организму детокс, лучше не сильно увлекаться курагой, иначе вы можете спровоцировать обратный эффект – запоры. Также аккуратными надо быть с этим продуктом гипотоникам, ведь он может понизить давление еще сильнее. И, безусловно, нужно быть осторожным людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

По материалам сайта news.myseldon.com

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