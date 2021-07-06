Льва Гумилевского похоронят на Восточном кладбище Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Сегодня в Минске прощаются с народным художником Беларуси Львом Гумилевским. Он скончался на 91-м году жизни.

Гражданская панихида прошла в одном из ритуальных залов столицы. Здесь собрались родные, близкие, друзья и коллеги великого скульптора.

В эти минуты дань памяти отдают у стен мастерской, в которой Гумилевский творил практически до последних дней.

Упокоится народный художник, лауреат многочисленных премий на Восточном кладбище Минска. Соболезнование семье мастера направил Президент.

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