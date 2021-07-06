Лукашенко назвал санкции Запада «карательной операцией на современный манер»

Источник материала: ОНТ

О западных санкциях и противодействии им шла речь сегодня во Дворце Независимости, передает БЕЛТА. Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ, заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что европейские политики призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы.

ФОТО: president.gov.by

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