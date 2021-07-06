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Лукашенко назвал санкции Запада «карательной операцией на современный манер»
Источник материала: ОНТ
О западных санкциях и противодействии им шла речь сегодня во Дворце Независимости,
Глава государства отметил, что европейские политики призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы.
ФОТО: president.gov.by
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О западных санкциях и противодействии им шла речь сегодня во Дворце Независимости, передает БЕЛТА. Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ,...
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