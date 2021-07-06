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Лукашенко назвал санкции Запада «карательной операцией на современный манер»

06.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко назвал санкции Запада «карательной операцией на современный манер»

О западных санкциях и противодействии им шла речь сегодня во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.  Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ, заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что европейские политики призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы.

ФОТО: president.gov.by

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О западных санкциях и противодействии им шла речь сегодня во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.  Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ,...
 
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