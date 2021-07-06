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Польский пилот оскорбил и выгнал из самолета украинских пассажиров
Источник материала: ОНТ
Украинцам в Польше, похоже, не очень рады. В Познани пилот унизил и выгнал из салона около 30 пассажиров из Украины, которые пытались улететь в Одессу.
«Король самолета», как по словам очевидцев, назвал себя летчик, криками и бранью запретил украинцам подниматься на борт. Рейс в итоге задержали, он прилетел в Украину с опозданием.
Такой вопиющий авиационный инцидент в Европе предпочли не заметить.
В аэропорту Познани факт происшествия подтвердили, назвав его «некоторыми нарушениями во время регистрации», однако приносить извинения не стали.
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Украинцам в Польше, похоже, не очень рады. В Познани пилот унизил и выгнал из салона около 30 пассажиров из Украины, которые пытались улететь в Одессу. «Король...
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