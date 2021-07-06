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В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа
Источник материала: ОНТМинске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа" class="one-news__figure-img">
В Минске из окна второго этажа выпала пятилетняя девочка,
Следственный комитет проводит проверку. В ведомстве подчеркнули, что оставлять маленьких детей за пределами зоны видимости ни в коем случае нельзя.
ФОТО: БЕЛТА
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В Минске из окна второго этажа выпала пятилетняя девочка, сообщили в Следственном комитете. Следственный комитет проводит проверку. В ведомстве подчеркнули, что...
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