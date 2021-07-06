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В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа

06.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажаМинске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа" class="one-news__figure-img">

В Минске из окна второго этажа выпала пятилетняя девочка, сообщили в Следственном комитете.

Следственный комитет проводит проверку. В ведомстве подчеркнули, что оставлять маленьких детей за пределами зоны видимости ни в коем случае нельзя. 

ФОТО: БЕЛТА



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Теги: Минск
 
 
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В Минске из окна второго этажа выпала пятилетняя девочка, сообщили в Следственном комитете. Следственный комитет проводит проверку. В ведомстве подчеркнули, что...
 
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