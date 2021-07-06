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В Краснодарском крае ликвидируют последствия сильных ливней
Источник материала: ОНТ
В Краснодарском крае ликвидируют последствия сильных ливней, на всем побережье от Адлера до Анапы разбирают завалы и пытаются спасти уцелевшее имущество.
Есть и жертвы непогоды. Погибло 3 человека, среди них – один несовершеннолетний. Затопило целые поселки, людей пришлось эвакуировать. Непогода стала причиной многочасовых пробок на федеральных трассах.
В грязевом плену оказались легковушки и большегрузы. Вода добралась и до жилых домов, ее откачали, но она уничтожила имущество.
На помощь местным жителям приходят спасатели со спецтехникой, по оценкам специалистов на ликвидацию последствий уйдёт ещё не один день.
А синоптики прогнозируют, что этот удар стихии по побережью был не последний.
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В Краснодарском крае ликвидируют последствия сильных ливней, на всем побережье от Адлера до Анапы разбирают завалы и пытаются спасти уцелевшее имущество. Есть и...
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