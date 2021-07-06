В МИДе России прокомментировали потери литовской экономики после ввода антибелорусских санкций

Источник материала: ОНТ

«Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчет своих компаний, пострадавших от антибелорусских санкций», – такое заявление сделали в МИД России.

Так, Клайпедский порт уже подсчитывает убытки, на Беларусь приходилось треть оборота терминалов хаба.

О том, что заменить белорусский калий невозможно – говорят и литовские эксперты. Из-за ограничений страдает и рынок грузовых перевозок.

Еще одна жертва – «Литовские железные дороги» – четверть грузовых перевозок обеспечивает наша страна.

Позиция у европейских чиновников одна: нанести ущерб белорусской экономике, только от этих действий страдают и сами страны «коллективного Запада».

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