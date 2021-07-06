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Поляки задержали мигрантов на границе с Беларусью
06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это были иностранцы из Афганистана, у которых не было необходимых документов для пребывания в Польше.
40 мигрантов
Задержали польские пограничники
В Польше по решению суда мигрантов, среди которых было шестеро детей,
Напомним, в Литве счет нелегальных мигрантов, прибывающих со стороны Беларуси в последнее время, идет на сотни. За минувшие сутки литовские пограничники задержали 131 мигранта.
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Это были иностранцы из Афганистана, у которых не было необходимых документов для пребывания в Польше.
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