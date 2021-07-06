Поляки задержали мигрантов на границе с Беларусью

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Это были иностранцы из Афганистана, у которых не было необходимых документов для пребывания в Польше.

40 мигрантов Задержали польские пограничники

В Польше по решению суда мигрантов, среди которых было шестеро детей, поместили в охраняемые центры для иностранцев.

Напомним, в Литве счет нелегальных мигрантов, прибывающих со стороны Беларуси в последнее время, идет на сотни. За минувшие сутки литовские пограничники задержали 131 мигранта.