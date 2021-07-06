«И сзади его толкают, и сосед Вова роет ямочку»: формируется вал, который сметет диктатора

Источник материала: UDF



Силовики на воскресном марше 8 ноября / Еврорадио

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О ситуации в Беларуси эксперт рассуждал в стриме— Мы несколько передач назад обсуждали с вами такую тему, что Лукашенко нечего предложить, поэтому этот трэш информационный на тему заговоров будет продолжаться. В этом смысле ничего нового не произошло. Просто добавилась фактура, скажем так. На мой взгляд, более важно то, что пропустили мимо ушей, а Лукашенко это повторил, дважды или трижды. Это фраза в разных вариациях, но приблизительно такая: "Если после того как мы все показали и рассказали, люди не поняли, то это не недопонимание, это враги". И вот такую фразу он сказал несколько раз.Эксперт полагает, что это не завершающий этап. Что когда-то “зачистили силовиков”, теперь такая риторика идет на мелких управленцев и специалистов, которые в конечном итоге выполняют все решения. Сейчас этап направлен на людей, без которых система функционировать не может и где они должны быть все проверенные.К чему это все приводит?— Понятно, что сначала вертикаль, а потом пойдет по людям. Лукашенко по сути снижает планку задействования активности, он все больше и больше увлекает массы в политическую активность. Вот эти пресловутые "неполитические", которые были — и которые на самом деле были, — ковырялись в своей песочнице, а тут хоба-на — в их песочницу влазит и говорит: "Поднимите нос, посмотрите".Это мы видим и в молитвах, и в регулировании спортивных мероприятий, и сейчас, уверен, будут какие-то нормализации по выпускным, классным собраниям. Сейчас эта вся махина будет больше-больше-больше касаться людей. И это что делает? Формирует критическую массу, необходимую для изменения в обществе. Вот это то, что нужно до революции.Главный организатор вот этого всего, смены в обществе — Лукашенко сам. И самого главного организатора ГУБОПиК никогда не посадит, сами знаете почему.По мнению Лебедка это поспособствует тому, что власть не сможет удержать тот поток, который сама вынуждена будет создавать.— С одной стороны, можно было бы интерпретировать и, возможно, такая мысль есть: "Мы вам все показали, если вы не верите — ну сядьте, ну уедьте, ну увольтесь". Но даже если такая мысль есть, она все равно не получится. Этот трэш будет нарастать. А остановиться он Лукашенко не может сам по себе, но если ему скажут остановиться, выдержать паузу — он уже не сможет.И сзади его толкают, и друг-сосед Вова роет ямочку. Уже стоять и остановиться, к сожалению, у него нет возможности, как было в том же марте. Это уже пошел ком, который остановить он не в силах.