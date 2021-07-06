Источник материала: UDF



Виктор Бабарико в суде 6 июля. Фото: Reuters

«Мы расцениваем этот приговор как явление временное».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адвокат Бабарико: «Мы расцениваем этот приговор как явление временное» Адвокат отметил, что приговор основан на обвинениях, «которые находятся за переделами права».

– Безусловно, мы будем добиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты, – заявилпосле финального заседания по «делу Белгазпромбанка», где был вынесен приговор Виктору Бабарико. – Поскольку апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, мы будем обжаловать приговор в порядке надзора. Также будем ставить вопрос о нарушении его прав перед Комитетом по правам человека ООН.Адвокат отметил, что приговор основан на обвинениях, «которые находятся за переделами права». В связи с чем подытожил: