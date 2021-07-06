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Адвокат Бабарико: «Мы расцениваем этот приговор как явление временное»

06.07.2021 13:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Адвокат Бабарико: «Мы расцениваем этот приговор как явление временное»
Виктор Бабарико в суде 6 июля. Фото: Reuters
Защитников экс-претендента в президенты, которого приговорили к 14 годам лишения свободы, после суда встречали массовыми аплодисментами.

– Безусловно, мы будем добиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты, – заявил Дмитрий Лаевский после финального заседания по «делу Белгазпромбанка», где был вынесен приговор Виктору Бабарико. – Поскольку апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, мы будем обжаловать приговор в порядке надзора. Также будем ставить вопрос о нарушении его прав перед Комитетом по правам человека ООН.

Адвокат отметил, что приговор основан на обвинениях, «которые находятся за переделами права». В связи с чем подытожил:

«Мы расцениваем этот приговор как явление временное».
 
 
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Адвокат отметил, что приговор основан на обвинениях, «которые находятся за переделами права».
 
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