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Адвокат Бабарико: «Мы расцениваем этот приговор как явление временное»
Источник материала: UDF
Виктор Бабарико в суде 6 июля. Фото: Reuters
– Безусловно, мы будем добиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты, – заявил Дмитрий Лаевский после финального заседания по «делу Белгазпромбанка», где был вынесен приговор Виктору Бабарико. – Поскольку апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, мы будем обжаловать приговор в порядке надзора. Также будем ставить вопрос о нарушении его прав перед Комитетом по правам человека ООН.
Адвокат отметил, что приговор основан на обвинениях, «которые находятся за переделами права». В связи с чем подытожил:
«Мы расцениваем этот приговор как явление временное».
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Адвокат отметил, что приговор основан на обвинениях, «которые находятся за переделами права».
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