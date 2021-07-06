Могилевчанка рассчиталась чужой картой за продукты, такси и подарки друзьям

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилечанка покупала продукты и подарки друзьям, расплачиваясь чужой картой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию с заявлением обратилась 65-летняя местная жительница, которая рассказала, что с ее ранее утерянной банковской карты неизвестный похитил Br139. Сняты денежные средства были через различные терминалы, расположенные в торговых объектах на территории областного центра.

"Правоохранители выяснили, что чужими деньгами воспользовалась 38-летняя швея одной из организаций города, которая нашла на улице чужое платежное средство. Вместо того, чтобы вернуть его законной владелице, ранее неоднократно судимая за кражу и грабеж женщина воспользовалась им. Местная жительница приобретала в магазинах города спиртные напитки, продукты и даже подарки для друзей. Также она ездила по городу на такси, оплачивая свое передвижение все той же чужой картой", - рассказали в УВД.

Сейчас в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.-0-