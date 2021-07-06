В Минске в суд направлено дело об оскорблении прокурорского работника

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела фигурант 15 января 2021 года в одном из Telegram-каналов под информацией в отношении прокурорского работника оставил оскорбительный комментарий, унижающий честь и достоинство личности потерпевшего. Эта информация стала доступна для неограниченного круга пользователей интернета.

После изучения материалов дела в прокуратуре Первомайского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ст.369 УК.

Избранная к обвиняемому мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении при направлении дела в суд оставлена без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве Первомайского (Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-