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Мининформ аннулировал разрешение на вещание двум украинским телеканалам
Источник материала: Партизан
Мининформ аннулировал разрешение на вещание украинских телеканалов UA и KVARTAL TV.
"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", -
Телеканал UA пришёл в Беларусь 24 января 2019 года. Разрешение было выдано сроком на три года.
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Мининформ аннулировал разрешение на вещание украинских телеканалов UA и KVARTAL TV.
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