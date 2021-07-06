







strazgraniczna.pl , патруль с пограничного поста в Наревке, недалеко от госграницы в районе населенного пункта Бабья гора (Хайновский район) задержал 19 иностранцев, которые не имели при себе никаких документов, дающих им право на пребывание в Польше или ЕС. Как сообщает, патруль с пограничного поста в Наревке, недалеко от госграницы в районе населенного пункта Бабья гора (Хайновский район) задержал 19 иностранцев, которые не имели при себе никаких документов, дающих им право на пребывание в Польше или ЕС.





Также установлено, что нелегально через границу прошел еще 21 человек.





Все они (40 граждан Афганистана: 6 детей, 21 мужчина, 13 женщин) по решению суда были помещены в охраняемые центры для иностранцев.