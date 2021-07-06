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Наступление на польском "фронте"? Польские пограничники задержали 40 нелегалов из Афганистана
Источник материала: Партизан
Польские пограничники задержали на границе с Беларусью 40 мигрантов из Афганистана, у которых не было необходимых документов для пребывания в Польше.
Как сообщает
Также установлено, что нелегально через границу прошел еще 21 человек.
Все они (40 граждан Афганистана: 6 детей, 21 мужчина, 13 женщин) по решению суда были помещены в охраняемые центры для иностранцев.
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Польские пограничники задержали на границе с Беларусью 40 мигрантов из Афганистана, у которых не было необходимых документов для пребывания в Польше.
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