"Отсель грозить мы будем шведу" Чем Лукашенко собрался отвечать на санкции

TUT.BY рассказывает коротко и в цитатах (чтобы не обвинили в «домыслах» и «выдергивании из контекста»). рассказывает коротко и в цитатах (чтобы не обвинили в «домыслах» и «выдергивании из контекста»).





«Новый поход на Восток»

«То, что очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, пониманию не может поддаваться. Но объясняется тем, что „демократичной“ и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий. Все понятно: они начали новый поход на Восток. Не надо много доказательств для этого. Санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции — против Российской Федерации».





«Карательная операция»

«Но они не говорят, что фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель — лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер».





Окольными путями

«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда».





«Отсель грозить мы будем шведу»

«Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас — милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться».





«Они хотят превратить Беларусь в отстойник»

«МИД и наше правительство упрекают в том, что мы отказываемся выполнять положения нашего договора о реадмиссии. Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в „концлагеря“. Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает».





Беларусь не превратится в отстойник

«Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу. Европа (там не хватает рабочих рук) позвала этих людей, с одной стороны. А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. То есть появились беженцы».





«У нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций»

«Честно говоря, складывается впечатление, что наши дипломаты сидят там в норах и боятся высунуть свой нос. Я уже говорил, куча международных судов. Почему мы не обращаемся в эти суды, а если обращаемся, почему наше общество этого не знает? Мы не были заинтересованы в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. И не нам поворачивать эту историю вспять. Но жизнь на этом не заканчивается. К счастью, современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза. У нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций. Мы можем продать излишки, которые у нас есть, в остальной части мира».