Источник материала: Смартпресс

За нелегальное пересечение польско-белорусской границы по данным на 6 июля задержаны 40 человек, сообщает пограничная служба Польши.

Говорится, что патруль в районе деревне Бабья Гора остановил 19 иностранцев, которые не имели при себе никаких документов на право пребывания в Польше. Затем были задержаны еще 21 человек.

Все 40 человек - граждане Афганистана (6 детей, 21 мужчина, 13 женщин). До суда они размещены в охраняемых центрах для иностранцев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погранслужба Польши задержала 40 нелегалов на польско-белорусской границе За нелегальное пересечение польско-белорусской границы по данным на 6 июля задержаны 40 человек, сообщает пограничная служба Польши. Говорится, что...

Ранее 6 июля 2021 года литовские пограничникиоб очередной партии нелегалов, задержанных при пересечении белорусско-литовской границы.