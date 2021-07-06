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Погранслужба Польши задержала 40 нелегалов на польско-белорусской границе
06.07.2021 13:59 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
За нелегальное пересечение польско-белорусской границы по данным на 6 июля задержаны 40 человек,
Говорится, что патруль в районе деревне Бабья Гора остановил 19 иностранцев, которые не имели при себе никаких документов на право пребывания в Польше. Затем были задержаны еще 21 человек.
Все 40 человек - граждане Афганистана (6 детей, 21 мужчина, 13 женщин). До суда они размещены в охраняемых центрах для иностранцев.Ранее 6 июля 2021 года литовские пограничники
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За нелегальное пересечение польско-белорусской границы по данным на 6 июля задержаны 40 человек, сообщает пограничная служба Польши. Говорится, что...
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