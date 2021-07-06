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Погранслужба Польши задержала 40 нелегалов на польско-белорусской границе

06.07.2021 13:59 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

За нелегальное пересечение польско-белорусской границы по данным на 6 июля задержаны 40 человек, сообщает пограничная служба Польши. 

Говорится, что патруль в районе деревне Бабья Гора остановил 19 иностранцев, которые не имели при себе никаких документов на право пребывания в Польше. Затем были задержаны еще 21 человек. 

Все 40 человек - граждане Афганистана (6 детей, 21 мужчина, 13 женщин). До суда они размещены в охраняемых центрах для иностранцев.

Ранее 6 июля 2021 года литовские пограничники сообщили об очередной партии нелегалов, задержанных при пересечении белорусско-литовской границы.

 
 
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За нелегальное пересечение польско-белорусской границы по данным на 6 июля задержаны 40 человек, сообщает пограничная служба Польши.  Говорится, что...
 
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