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У всех людей недостаток этого витамина? Нутрициолог о том, где взять В12

06.07.2021 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Екатерина, как вы относитесь к вопросу растительного питания и что вы можете сказать о суперфуде, который сейчас очень моден, на который многие переходят как на альтернативу витаминам?

У всех людей недостаток этого витамина? Нутрициолог о том, где взять В12

Екатерина Никитина, трихолог, нутрициолог:
Я считаю, что каждый имеет право делать выбор самостоятельно. Хочешь ты быть веганом, мясоедом или выбирать и тот, и иной путь и объединять его в единое целое... Здесь, конечно, очень важно придерживаться здоровой середины и не просто есть одну траву, а думать, что ты кушаешь, как ты кушаешь и, конечно же, максимально сбалансировать свое питание. Причем оно должно быть сбалансировано – неважно, мясоед ты или ты сидишь на одних растениях. Ведь очень часто у вегетарианцев и у мясоедов, в том числе на сегодняшний день огромное дефицитное состояние. Например, по витамину В12. И не надо думать о том, что если я ем мясо, то у меня все окей, а если я не ем мясо, ем только одну траву, то здесь у меня проблема. Нет. На сегодняшний день настолько экологическая ситуация пришла в упадок, что те же самые животные, которых мы употребляем в пищу – в их составе недостаточное количество витамина В12.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть животные недоедают, а не мы.

Андрей Перепечко, актер:
Потому что вегетарианцы съедают их В12 и животные страдают. А из-за животных страдаем мы.

У всех людей недостаток этого витамина? Нутрициолог о том, где взять В12

Екатерина Никитина:
В том-то и беда, что в растениях нет В12. Вегетарианцы точно не съели все В12, они, наоборот, прежде всего страдают от этого. И вообще существует понятие о том, что В12 можно взять только из животной пищи, а в растительной его не существует совершенно. Но на сегодняшний день известно, что в спирулине В12 в небольшом количестве есть. Но надо понимать, что этого недостаточно. И, конечно же, что вегетарианцам и, откровенно говоря, мясоедам без дополнительных добавок В12 не обойтись. Опять же, абсолютно известно, откуда у животных, особенно у диких, В12 в организме. Связано это все с тем, что они употребляют в пищу дикоросы: дикие плоды, может быть, груш-дичек, дикую траву.

Андрей Перепечко:
Забродившие обычно дикоросы такие. По сезону забродившие, они потом их употребляют, и у них всю зиму В12 зашкаливает.

Екатерина Никитина:
Немножко по-другому, но ваша версия тоже имеет место быть. Так вот, напыление на фруктах такое, когда мы срываем в лесу фрукт, сероватое. Вот на этом напылении содержатся определенные микроорганизмы, которые попадают в организм человека, если мы кушаем дикоросы. Вот, например, для вегетарианцев очень хорошо или тех же самых животных, вот эти микроорганизмы способствуют синтезированию витамина В12 в нашем кишечнике. Почему у нынешних коров витамина В12 недостаточно, в отличие от диких животных?

У всех людей недостаток этого витамина? Нутрициолог о том, где взять В12

Андрей Перепечко:
Откуда дикоросы на ферме, в силосе?

Екатерина Никитина:
Правильно. На сегодняшний день это сплошное искусственное питание, сплошные добавки. Здесь тоже стоит вопрос. У нас сейчас страдают что мясоеды, что не мясоеды абсолютно одинаково. Потому что качество питания очень сильно страдает.

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