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«Всё случилось внезапно». Белоруска рассказала, как и почему отказалась от мяса

06.07.2021 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Скажите, что послужило толчком для того, чтобы вы приняли такое решение – отказаться от мяса?

«Всё случилось внезапно». Белоруска рассказала, как и почему отказалась от мяса

Анастасия Лузанова, веган:
Все случилось внезапно. В одну ночь я наткнулась на ролики, посмотрела фильм «Земляне». Можно сказать, что с него все началось. Увидела, как содержатся животные, в каких условиях – с этого все пошло. Начала изучать на эту тему очень много книг, роликов.

Алеся Лакина:
То есть вам просто стало жалко этих животных?

Анастасия Лузанова:
Да.

«Всё случилось внезапно». Белоруска рассказала, как и почему отказалась от мяса

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Этическая сторона вегетарианства. Многие принимают это, потому что начинают жалеть животных, проникаются такими фильмами. А ваши родственники разделяют ваши предпочтения?

Анастасия Лузанова:
Нет.

Наталья Надольская:
А как вы с ними уживаетесь, делите в холодильнике полочки?

Анастасия Лузанова:
Я живу отдельно с 17 лет.

«Всё случилось внезапно». Белоруска рассказала, как и почему отказалась от мяса

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Переживают родители, родственники, друзья за то, что не едите мясо?

Анастасия Лузанова:
Первое время были настроены негативно, наверное. Но сейчас нормально, принимают.

Алеся Лакина:
Но вы не употребляете ни молоко, ни яйца в пищу?

Анастасия Лузанова:
Да, ничего. Я изначально отказалась только от мяса. Тяжело не было. От мяса отказалась просто резко. Постепенно начала от молочных продуктов отказываться. Тяжелее всего было от сыра. А так легко.

Екатерина Забенько:
Почувствовали какие-то изменения в своем организме после этого? Что стало происходить?

«Всё случилось внезапно». Белоруска рассказала, как и почему отказалась от мяса

Анастасия Лузанова:
Да. Легкость появилась в организме, которую я раньше не замечала. Так как я занимаюсь спортом для себя, улучшились показатели и легче стало, проще заниматься. Как многие говорят, что не хватает энергии – наоборот, энергии появилось еще больше.

Алеся Лакина:
Может это самовнушение все-таки?

Анастасия Лузанова:
Может быть. Но в любом случае на меня это повлияло очень хорошо, и я ни капли не жалею, что приняла такое решение.

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