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Как платить налоги, если ты блогер? Разъяснение Министерства по налогам и сборам
Источник материала: Myfin
Согласно статье 196 Налогового кодекса, физические лица, которые являются резидентами Беларуси (это значит, находятся здесь 183 дня и более), должны платить налоги с доходов, которые они получают как внутри страны, так и из-за границы.
- Обязанность платить налоги распространяется на всех физических лиц, в том числе, имеющих собственные блоги (веб-сайты) на различных интернет-платформах (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и и других) и получающих доходы от размещения рекламы в этих блогах, от продажи через блог своих услуг (например, продажи платных курсов, уроков, тренингов, вебинаров), от монетизации блога, в результате дарения, в виде пожертвований (донатов) и так далее, - уточняют в МНС.
В процедуре уплаты налогов для блогеров тоже не придумано ничего нового. Остановимся на самых распространенных ситуациях и вопросах по этой теме.
Пример 1. Белорусская фирма заплатила блогеру за рекламу
Исходя из статьи 216
Налогового кодекса, белорусские
организации и
Проще говоря, если блогер получил деньги от какой-то фирмы или ИП по договору, то ходить в налоговую и подавать декларацию ему не нужно.
Пример 2. Блогер получил деньги из-за границы
А вот в этом случае налог придется платить самостоятельно, независимо от того, кто заплатил деньги: иностранная фирма, предприниматель или даже физическое лицо. При этом, здесь будут действовать общие правила, которые касаются заграничных доходов (статьи 219 и 222 Налогового кодекса): доход облагается налогом по ставке 13% на основании декларации, которую блогер обязан представить в налоговый орган не позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом. Рассчитаться же с бюджетом нужно до 1 июня. Это значит, что если блогер получал доходы из-за границы в 2020 году и до сих пор не подал декларацию, то за такую «забывчивость» придется заплатить штраф и пеню.
Пример 3. А если блогер постоянно получает деньги за рекламу?
- Если же деятельность блогера по размещению рекламы осуществляется на постоянной основе (доходы, получены более чем от одного источника), то такая деятельность может быть признана предпринимательской, - обращают внимание в Министерстве по налогам и сборам. Юрлицо в этом случае регистрировать не обязательно, можно просто оформить ИП.
Пример 4. Пользователи платят блогеру за доступ к его видео или фото
Нередки ситуации, когда подписчики «донатят» блогеру (в некоторых случаях – даже товарами), а за это получают доступ к контенту в его соцсетях. Казалось бы, условный тиктокер в этом случае живет на пожертвования или за счет подарков. Но вот с точки зрения Налогового кодекса (статьи 543 и 553) все не так просто:
- В случае получения блогером от пользователей доходов в виде денежных средств (оплаты товаров) в качестве пожертвований, за что пользователи получают бесплатный доступ к контенту блогера, доход, получаемый блогером, дарением не является, так как пользователи получают доступ к контенту только после того, как заплатят за его просмотр, - объясняют в МНС.
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