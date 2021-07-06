Как платить налоги, если ты блогер? Разъяснение Министерства по налогам и сборам

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Согласно статье 196 Налогового кодекса, физические лица, которые являются резидентами Беларуси (это значит, находятся здесь 183 дня и более), должны платить налоги с доходов, которые они получают как внутри страны, так и из-за границы.

- Обязанность платить налоги распространяется на всех физических лиц, в том числе, имеющих собственные блоги (веб-сайты) на различных интернет-платформах (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и и других) и получающих доходы от размещения рекламы в этих блогах, от продажи через блог своих услуг (например, продажи платных курсов, уроков, тренингов, вебинаров), от монетизации блога, в результате дарения, в виде пожертвований (донатов) и так далее, - уточняют в МНС.

В процедуре уплаты налогов для блогеров тоже не придумано ничего нового. Остановимся на самых распространенных ситуациях и вопросах по этой теме.

Пример 1. Белорусская фирма заплатила блогеру за рекламу

Исходя из статьи 216 Налогового кодекса, белорусские организации и индивидуальные предприниматели , от которых физическое лицо получило доходы, признаются налоговыми агентами и обязаны в установленном законодательством порядке исчислить, удержать у физического лица и перечислить в бюджет исчисленную сумму подоходного налога с выплачиваемого дохода.

Проще говоря, если блогер получил деньги от какой-то фирмы или ИП по договору, то ходить в налоговую и подавать декларацию ему не нужно.

Пример 2. Блогер получил деньги из-за границы

А вот в этом случае налог придется платить самостоятельно, независимо от того, кто заплатил деньги: иностранная фирма, предприниматель или даже физическое лицо. При этом, здесь будут действовать общие правила, которые касаются заграничных доходов (статьи 219 и 222 Налогового кодекса): доход облагается налогом по ставке 13% на основании декларации, которую блогер обязан представить в налоговый орган не позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом. Рассчитаться же с бюджетом нужно до 1 июня. Это значит, что если блогер получал доходы из-за границы в 2020 году и до сих пор не подал декларацию, то за такую «забывчивость» придется заплатить штраф и пеню.

Фото: Myfin.by

Пример 3. А если блогер постоянно получает деньги за рекламу?

На этот момент тоже стоит обратить внимание. Если блогер весь календарный год получает доходы от рекламы от одного источника (например, от одной белорусской организации либо одной иностранной компании YouTube за размещение контентной рекламы), то платить налоги нужно так, как сказано в примерах выше.

- Если же деятельность блогера по размещению рекламы осуществляется на постоянной основе (доходы, получены более чем от одного источника), то такая деятельность может быть признана предпринимательской, - обращают внимание в Министерстве по налогам и сборам. Юрлицо в этом случае регистрировать не обязательно, можно просто оформить ИП.

Пример 4. Пользователи платят блогеру за доступ к его видео или фото

Нередки ситуации, когда подписчики «донатят» блогеру (в некоторых случаях – даже товарами), а за это получают доступ к контенту в его соцсетях. Казалось бы, условный тиктокер в этом случае живет на пожертвования или за счет подарков. Но вот с точки зрения Налогового кодекса (статьи 543 и 553) все не так просто:

- В случае получения блогером от пользователей доходов в виде денежных средств (оплаты товаров) в качестве пожертвований, за что пользователи получают бесплатный доступ к контенту блогера, доход, получаемый блогером, дарением не является, так как пользователи получают доступ к контенту только после того, как заплатят за его просмотр, - объясняют в МНС.