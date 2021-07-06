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Житель Городка напал с ножом на милиционера

06.07.2021 14:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Городка напал на милиционера с ножом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Городокского РОВД 5 июля около часа ночи поступило сообщение от 31-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ее избивает пьяный сожитель. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники районного отдела внутренних дел, однако по прибытии не обнаружили дебошира. Правоохранители приняли меры к установлению его местонахождения.

Спустя некоторое время они услышали удар по автомобилю. Приоткрыв дверь, водитель транспортного средства получил удар ножом в область виска. Несмотря на ранение, милиционеру совместно с напарниками удалось скрутить нападавшего. Им оказался 42-летний зачинщик скандала. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следователи дадут правовую оценку его действиям.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Несмотря на ранение, милиционеру совместно с напарниками удалось скрутить нападавшего
 
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