Житель Городка напал с ножом на милиционера

Источник материала: БелТА

6 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Городка напал на милиционера с ножом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Городокского РОВД 5 июля около часа ночи поступило сообщение от 31-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ее избивает пьяный сожитель. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники районного отдела внутренних дел, однако по прибытии не обнаружили дебошира. Правоохранители приняли меры к установлению его местонахождения.

Спустя некоторое время они услышали удар по автомобилю. Приоткрыв дверь, водитель транспортного средства получил удар ножом в область виска. Несмотря на ранение, милиционеру совместно с напарниками удалось скрутить нападавшего. Им оказался 42-летний зачинщик скандала. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следователи дадут правовую оценку его действиям.-0-