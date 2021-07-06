Жительнице Бобруйского района вынесен приговор за оскорбление сотрудников ГАИ в интернете

Источник материала: БелТА

6 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жительнице Бобруйского района вынесли приговор за оскорбление сотрудников ГАИ в интернете, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"1 июля суд Бобруйского района и города Бобруйска рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Бобруйского района, которая с ноября прошлого года по март 2021-го на видеохостинге YouTube в адрес трех сотрудников отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома разместила комментарии оскорбительного характера, связанные с прохождением последними службы в органах внутренних дел", - отметили в УВД.

Женщина вину признала полностью, в содеянном раскаялась и принесла милиционерам извинения. Суд учел все обстоятельства и приговорил обвиняемую к ограничению свободы на год без направления в исправительное учреждение открытого типа. За причиненный сотрудникам ОВД моральный вред с обвиняемой взыщут Br900.

В настоящее время на рассмотрении в судах Могилевской области находятся восемь уголовных дел о публичном оскорблении сотрудников органов внутренних дел в интернете.-0-