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НПЗ в Германии, получающий нефть по «Дружбе», продлил ремонт до 15 июля

06.07.2021 14:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в германском городе Лойна уведомил о продлении ремонта до 15 июля, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

НПЗ в Лойне получает нефть по экспортному трубопроводу «Дружба». 1 июля Демин сообщил, что из-за не запланированного ремонта на заводе прием нефти, поставляемой по «Дружбе» в направлении Польши, ограничен на первую декаду июля.

«НПЗ «Мидер» (г.Лойна, Германия) уведомил о продлении ремонта до 15 июля», - сказал Демин во вторник, передает ТАСС.

 
 
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Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в германском городе Лойна уведомил о продлении ремонта до 15 июля, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти»...
 
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