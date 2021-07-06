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Siemens объясняет поставки турбин в Беларусь "удовлетворением основных потребностей человека"

06.07.2021 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Siemens Energy продолжает поставлять свое оборудование для проекта по строительству в Беларуси пиково-резервных источников.

Представители компании прокомментировали Office Life, что, поставляя газовые турбины в Беларусь, Siemens поддерживает развитие энергетической инфраструктуры страны.

"Электроэнергия необходима для удовлетворения основных потребностей человека и вносит важный вклад в улучшение социальных и экономических условий в долгосрочной перспективе. И наше обязательство приносит пользу всем гражданам страны", — говорит представитель Siemens Михай Геаману.

В компании подчеркивают, что сейчас Siemens Energy поставляет энергетические технологии потребителям в Беларуси в соответствии с европейскими нормами:

"На данный момент мы выполняем свои обязательства по договору: большая часть машин изготовлена ​​или поставлена и уже находится на объекте. Когда мы заключали контракты в 2019 году в присутствии правительства Швеции, это не вызывало возражений с юридической точки зрения. И сегодня контракты все еще в силе, мы не можем просто разорвать соглашения без правовой основы".

Представитель Siemens при этом отметил, что события в Беларуси «вызывают беспокойство и несовместимы с европейским пониманием демократии», а компаниям нужна четкая и надежная основа для ведения бизнеса с иностранными клиентами.
 
 
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Siemens Energy продолжает поставлять свое оборудование для проекта по строительству в Беларуси пиково-резервных источников.
 
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