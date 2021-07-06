ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима

06.07.2021 14:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Верховный суд 6 июля огласил приговор обвиняемым по делу Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, бывший его председатель Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима

За взятки в составе группы и «отмывание» преступных средств ему также присудили штраф в размере 5 тысяч базовых величин – это 145 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности на срок 5 лет. Остальные фигуранты уголовного дела получили от 3 до 6 лет лишения свободы.

Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима

Сергей Гиргель, старший прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси:
С Бабарико взыскан доход, полученный им преступным путем, на сумму свыше 47 миллионов рублей, обращено взыскание на арестованное имущество. Внесенная им взятка получателям денежных средств в счет повышения ущерба также конфискована в доход государства. Иным обвиянемым в получении взятки назначено наказание в срок от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев лишения свободы с применением дополнительных наказаний. Кобяку судом назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Задойко назначено было наказание также ограничение свободы без направления в учреждения открытого типа на срок 5 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Верховный суд 6 июля огласил приговор обвиняемым по делу Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, бывший его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мін’юст распачаў маштабную праверку аб’яднаньня «Экадом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by