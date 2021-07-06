Ходатайство об изменении меры пресечения в отношении вдовы Зиссера Юлии Чернявской подано в СК

Источник материала: Смартпресс

Адвокат вдовы основателя TUT.BY Юрия Зиссера, культуролога Юлии Чернявской подала в Следственный комитет ходатайство об изменении меры пресечения под поручительство или подписку о невыезде, сообщается на странице в соцсети, посвященной Чернявской.

“Мы очень надеемся на то, что следствие объективно и тщательно подойдет к рассмотрению ходатайства. Поскольку очевидно, что, учитывая личность Юлии Виссарионовны и состояние ее здоровья, нет абсолютно никаких оснований полагать, что нахождение ее в более мягкой мере пресечения может создать хоть какие-то проблемы следственным органам”. - говорится в сообщении.

Также отмечается, что состояние здоровья вдовы Юрия Зиссера значительно ухудшилось. Ей необходимы дополнительные обследования и забота врачей. Все это невозможно получить, находясь под домашним арестом.

Защита также подчеркивает, что Юлия не является и никогда не являлась владелицей “ТУТ БАЙ МЕДИА”: “Она и сотрудником TUT.BY была совсем чуть-чуть и очень давно: писала свою колонку, делала культурологическую передачу "Круги на воде" про жизнь писателей, художников. Речи о политике в ее материалах не шло, отношения к работе редакции или компании она не имела”.

В поддержку более мягкой меры пресечения для Юлии Чернявской собраны ходатайства от десяти поручителей. Среди них друзья, родные, бывшие ученики.