Путешествуем по Беларуси. Сула: территория шляхты и белорусского языка

Источник материала: Смартпресс

Локации:

деревня Старинки Дзержинского района

Парк истории “Сула” в Столбцовском районе

Расстояние: 49 км

Время в пути: 50 минут

Время поездки: 5 часов

Затраты: 20 рублей входной билет + бензин







В 49 километрах от Минска есть Великое княжество Сула. В названии - намек, погружение в какую тему ждет туристов. Создатели Парка истории утверждают, что здесь “стирается грань между прошлым и настоящим, духовным и материальным”. Кому - как, а нам это место показалось очень качественным воплощением идеи.

Как доехать и что по пути

Из Минска можно ехать по Брестской или Гродненской трассам. Мы выбрали Гродненскую и на 11-ом ее километре свернули на дорогу Р-65, которая ведет на Ивенец. Этот маршрут хорош тем, что пролегает через деревушки, где надо часто сбросить скорость до 40, но зато сразу вас ждет погружение в другую жизнь: с колодцами, стогами сена и различной домашней животинкой. Проезжаем повороты на Путчино, Латушки, Большие Новоселки и Малые...





В деревне Старинки Дзержинского района рекомендуем сделать остановку. В начале XIX века она принадлежала князю Доминику Радзивиллу. Позже деревня и имение перешли к шляхтичам Ленским. На окраине - руины храма 1836 года. Первоначально по инициативе Ленского строился костёл, однако к завершению стройки здание освятили как униатскую церковь. А в 1839 году она стала православной - храмом Святых Петра и Павла.









Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен. Но даже в таком его состоянии просматриваются черты позднего классицизма. Местные жители знают метаморфозы храма, но называют его исключительно костелом. И уверяют, что несмотря на икону в алтаре - вернее, что от него осталось - в костеле не молятся.







Заблудиться по дороге в “Сулу” практически невозможно: на протяжении всего маршрута есть указатели.







Правда, примерно за 15 км до комплекса дорога заметно портится. Минут 10 надо проехать по “подуставшему” асфальту, а потом по узкой бетонке и даже по лесной дороге рядом с высоковольтной линией электропередачи - столбы обозначены специальным рисунком, и это не то, что вы подумали.







Первое знакомство с Парком истории

На въезде есть большая территория для парковки, есть рекламный щит, на котором обозначены цены и скидки “для сяброў”, т.е. тех, кто подписан на страницу парка в соцсетях. Не отходя от кассы, можно и подписаться. А в целом - это один большой комплекс, в котором один раз раз платишь и - all inclusive.







Вместе с картой комплекса выдают браслеты, которые открывают вход в каждую экспозицию и дают право на дегустации.







Билетер предупреждает: “Гэта тэрыторыя роднай мовы! Размаўляйце з намі!”. Мы соглашаемся и даже не понимаем, как, но все время в парке действительно разговариваем на белорусском.







Кстати, ограничений на вход с домашними питомцами нет. Туалеты чистые, хотя почему-то исключительно напольные. И если подъезжает экскурсия, сразу образуется очередь…







Что можно увидеть в “Суле”

“Сула” рассказывает о наиболее значимых этапах белорусской истории, начиная от каменного века до воссозданного родового гнезда тех самых, о которых вспоминали в деревне Старинки, шляхтичей Ленских - они владели Сулой вплоть до 1939 года. Само местечко известно с XVI века. Тогда оно принадлежало Радзивиллам, которые часто приезжали сюда на охоту. Не раз охотился в этом крае и король польский и великий князь литовский Стефан Баторий. Именно история ВКЛ “прописана” в комплексе отчетливее всего. Некоторые здания и экспозиции стилизованы в духе XVI века (гончарня, замок с экспозицией схем исчезнувших замков, коллегиум, ресторан).







Некоторые туристы едут сюда в одежде с национальным орнаментом, а все экскурсоводы - обязательно в образе!







Известный афоризм “Знание - сила” на латыни встречает на входе в коллегиум. Вообще, все экспозиции здесь сборные, и эта конкретно - об образовании. “Калі казаць пра іезуітскую сістэму падрыхтоўкі настаўнікаў - іх рыхтавалі 15 год, вельмі грунтоўна. Увогуле, іезуіты на Беларусі з’явіліся пасля 1569 года і мелі тут такую місію - адукацыйную. Гэта не сапраўдны калегіум. Сапраўдныя былі ў Вільні, Полацку і Нясвіжу. Тут экспазыція адлюстроўвае тэму адукацыі і нашых асветнікаў”, - рассказал аниматор комплекса Анатолий Петкун.





Есть здесь и стоянка древнего человека, и домик ведьмы, и корабль викингов… Обещали же в описании - от каменного века, значит, пройдитесь и по этим вехам истории…





В музее хлеба и старки - те самые дегустации. Выпечка собственного приготовления, старка - тоже. Гонят на настоящем самогонном аппарате XIX века, а настаивают напиток на 15-ти травах в течение года. Аппетит после этого только разыгрался, благо, поесть на территории комплекса есть где - в баре с колбасками или в полноценном ресторане. Обед в стоимость входного билета не входит, а цены - вполне столичные.









В целом, в Парке истории “Сула” можно провести весь день. Для детей - площадка, для интровертов, уставших от жары - лавочки в тени, для шумных компаний - беседки. Наше путешествие совпало с празднованием “Купалья”: было и плетение венков, и хоровод, и обряд очищения огнём.













Послевкусие

В буклете написано, что Великое княжество Сула - проект некоммерческий, и все средства идут исключительно на его развитие. Туриста, скажем честно, это греет.