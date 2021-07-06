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Обзор рынка акций за июнь 2021
Источник материала: Myfin
Обзор предоставлен специалистами
Основными параметрами анализа выступают:
Как мы и предполагали в предыдущих обзорах, итоги биржевого рынка акций в июне показал самые минимальные объёмы за последние полтора года.
Число сделок снизилось до 187 в месяц, или на -22% по сравнению с маем 2021 года. Объём сделок в денежном выражении сократился более чем на половину до 0,36 миллионов белорусских рублей, или на -56%.
Тем не менее, несмотря на сокращение рынка на нём остаются свои лидеры.
ТОП 5 акций, по количеству сделок
На биржевом рынке акций востребованными остаются ценные бумаги 9-го выпуска ОАО «БПС-Сбербанка». В июне с ними было совершено 23 сделки (40 сделок в мае) по средневзвешенной цене 0,26 рублей/штуку.
На втором месте ОАО «Торговый дом «Неман» с акциями 1-го выпуска. В июне число сделок с этими бумагами выросло до 20 против 17 в мае. Стоимость бумаги не изменилась – 13 рублей/штуку.
На третьем и четвёртом местах ещё два постоянных участника рейтинга – 3-й выпуск акций ОАО «Савушкин продукт» 12-й выпуск акций ОАО «Приорбанк». В июне с ними было совершено 18 и 17 сделок по цене 150 и 5,6 рублей/штуку соответственно.
Замыкает рейтинг по числу сделок ОАО «АСБ Беларусбанк» с акциями 17-го выпуска по цене 4,65 рублей/штуку и 14 сделками.
ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении
В рейтинге биржевого рынка акций по сумме сделок на первом месте третий выпуск акций ОАО «Савушкин продукт» с объёмом сделок в 72,15 тысяч белорусских рублей. Рост составил немного более 20%. Рыночная цена акций при этом практически не изменилась.
На втором месте 12-й выпуск акций ОАО «Приорбанк». Объём сделок с этими бумагами также немного увеличился по сравнению с маем и составил 64,93 тысячи белорусских рублей. Цена за бумагу по-прежнему 5,6 рублей/штуку.
На третье место, как мы и полагали в промежуточных обзорах, вышел 5-й выпуск Гродненской перчаточной фабрики ОАО «Акцент». Была совершена одна сделка, но на сумму в 60,71 тысячу белорусских рублей.
Четвёртое место за 1-м выпуском акций Мозырского НПЗ. По цене 205 рублей /штуку они реализованы в июне на общую сумму 40,8 тысячи белорусских рублей.
На третьем месте по сумме сделок в июне ОАО «Центр моды» с 1-м выпуском акций. Объём сделок суммарно в июне составил 28,68 тысячи белорусских рублей при средневзвешенной цене в 60 рублей/штуку.
Рейтинг бумаг, больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц
Сравнение происходит по средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.
Как и в предыдущем месяце, в июне максимальное увеличение цены одной акции составило незначительные 5,88%. Лидером в этой категории стал 4-й выпуск акций ОАО «Приорбанк», который вырос в цене с 0,17 до 0,18 рублей/штуку.
На втором месте 1-й выпуск акций Берёзовского мотороремонтного завода, которые подорожали до 30,31 рубля /штуку, или на 3,41%.
На третьем месте акции 4-го выпуска Гомельского домостроительного треста №2. При росте на 0,04% цена изменилась с 85,02 до 85,06 рублей/штуку.
В ТОПе лидеров по снижению цены более яркие показатели.
8-й выпуск акций ОАО «Белинвестбанка» торговался по цене почти в 20 раз меньше месяцем ранее – 0,02 рубля/штуку в июне против 0,45 рублей/штуку в мае. Снижение составило -95,56%.
На втором месте Рогозницкий крахмальный завод, чьи акции 1-го выпуска подешевели в десять раз с 1,00 до 0,10 рублей/штуку. Откат от майской цены составил -90%.
На третьем месте ОАО «АСБ Беларусбанк». 16-й выпуск акций снизился в цене на -27,97% с 1,43 до 1,03 рубля/штуку. Э
*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882
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фото: pixabay.comОбзор предоставлен специалистами фондового рынка инвестиционной компании Aigenis на основании данных Белорусской валютно-фондовой биржи. Основными...
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