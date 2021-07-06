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Обзор рынка акций за июнь 2021

06.07.2021 15:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Обзор рынка акций за июнь 2021
фото: pixabay.com

Обзор предоставлен специалистами фондового рынка инвестиционной компании Aigenis на основании данных Белорусской валютно-фондовой биржи.

Основными параметрами анализа выступают:

  • количество заключенных сделок (без учета сделок РЕПО);
  • объем сделок в денежном выражении в млн белорусских рублей;
  • цены на акции, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

Как мы и предполагали в предыдущих обзорах, итоги биржевого рынка акций в июне показал самые минимальные объёмы за последние полтора года.

Число сделок снизилось до 187 в месяц, или на -22% по сравнению с маем 2021 года. Объём сделок в денежном выражении сократился более чем на половину до 0,36 миллионов белорусских рублей, или на -56%.

Тем не менее, несмотря на сокращение рынка на нём остаются свои лидеры.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

Акции

В предыдущем периоде

В рассматриваемом периоде

Цена Срвз.**, рублей

Сделок, шт

Цена Срвз. **, рублей

Сделок, шт

1

БПС-Сбербанк ОАО А9

0,28

40

0,26

23

2

Торговый дом "Неман" г.Гродно ОАО А1

13

17

13

20

3

Савушкин продукт ОАО А3

150,02

17

150

18

4

Приорбанк ОАО А12

5,6

16

5,6

17

5

Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") Ап17

4,94

31

4,65

14

На биржевом рынке акций востребованными остаются ценные бумаги 9-го выпуска ОАО «БПС-Сбербанка». В июне с ними было совершено 23 сделки (40 сделок в мае) по средневзвешенной цене 0,26 рублей/штуку.

На втором месте ОАО «Торговый дом «Неман» с акциями 1-го выпуска. В июне число сделок с этими бумагами выросло до 20 против 17 в мае. Стоимость бумаги не изменилась – 13 рублей/штуку.

На третьем и четвёртом местах ещё два постоянных участника рейтинга – 3-й выпуск акций ОАО «Савушкин продукт» 12-й выпуск акций ОАО «Приорбанк». В июне с ними было совершено 18 и 17 сделок по цене 150 и 5,6 рублей/штуку соответственно.

Замыкает рейтинг по числу сделок ОАО «АСБ Беларусбанк» с акциями 17-го выпуска по цене 4,65 рублей/штуку и 14 сделками.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

Акции

В предыдущем периоде

В рассматриваемом периоде

Цена Срвз **, рублей

Объем, тыс.руб

Цена Срвз **, рублей

Объем, тыс.руб

1

Савушкин продукт ОАО А3

150,02

60,31

150

72,15

2

Приорбанк ОАО А12

5,6

62,27

5,6

64,93

3

ГПФ "Акцент" ОАО А5

1,2

60,71

4

Мозырский НПЗ ОАО А1

205

40,8

5

Центр Моды ОАО А1

60

28,68

В рейтинге биржевого рынка акций по сумме сделок на первом месте третий выпуск акций ОАО «Савушкин продукт» с объёмом сделок в 72,15 тысяч белорусских рублей. Рост составил немного более 20%. Рыночная цена акций при этом практически не изменилась.

На втором месте 12-й выпуск акций ОАО «Приорбанк». Объём сделок с этими бумагами также немного увеличился по сравнению с маем и составил 64,93 тысячи белорусских рублей. Цена за бумагу по-прежнему 5,6 рублей/штуку.

На третье место, как мы и полагали в промежуточных обзорах, вышел 5-й выпуск Гродненской перчаточной фабрики ОАО «Акцент». Была совершена одна сделка, но на сумму в 60,71 тысячу белорусских рублей.

Четвёртое место за 1-м выпуском акций Мозырского НПЗ. По цене 205 рублей /штуку они реализованы в июне на общую сумму 40,8 тысячи белорусских рублей.

На третьем месте по сумме сделок в июне ОАО «Центр моды» с 1-м выпуском акций. Объём сделок суммарно в июне составил 28,68 тысячи белорусских рублей при средневзвешенной цене в 60 рублей/штуку.

Рейтинг бумаг, больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

Акции

Цены предыдущем периоде, рублей

Цены в текущем периоде, рублей

+/-, %

min

max

Срвз. **

min

max

Срвз. **

Паритетбанк ОАО А4

0,17

0,18

5,88

БМРЗ ОАО А1

29,31

30,31

3,41

ДСТ №2 , г.Гомель ОАО А4

85,02

85,05

85,06

85,05

0,04

Белинвестбанк ОАО Ап8

0,45

0,02

-95,56

Рогозницкий крахмальный завод ОАО А1

1

0,1

-90

Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") А16

1,3

1,5

1,43

1

1,37

1,03

-27,97

Сравнение происходит по средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

Как и в предыдущем месяце, в июне максимальное увеличение цены одной акции составило незначительные 5,88%. Лидером в этой категории стал 4-й выпуск акций ОАО «Приорбанк», который вырос в цене с 0,17 до 0,18 рублей/штуку.

На втором месте 1-й выпуск акций Берёзовского мотороремонтного завода, которые подорожали до 30,31 рубля /штуку, или на 3,41%.

На третьем месте акции 4-го выпуска Гомельского домостроительного треста №2. При росте на 0,04% цена изменилась с 85,02 до 85,06 рублей/штуку.

В ТОПе лидеров по снижению цены более яркие показатели.

8-й выпуск акций ОАО «Белинвестбанка» торговался по цене почти в 20 раз меньше месяцем ранее – 0,02 рубля/штуку в июне против 0,45 рублей/штуку в мае. Снижение составило -95,56%.

На втором месте Рогозницкий крахмальный завод, чьи акции 1-го выпуска подешевели в десять раз с 1,00 до 0,10 рублей/штуку. Откат от майской цены составил -90%.

На третьем месте ОАО «АСБ Беларусбанк». 16-й выпуск акций снизился в цене на -27,97% с 1,43 до 1,03 рубля/штуку. Э

*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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фото: pixabay.comОбзор предоставлен специалистами фондового рынка инвестиционной компании Aigenis на основании данных Белорусской валютно-фондовой биржи. Основными...
 
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