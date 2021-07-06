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Что-то не так? Головченко снова съездил на «Нафтан»

06.07.2021 15:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что-то не так? Головченко снова съездил на «Нафтан»
Иллюстративное фото
После казахстанского вояжа выходного дня, премьер-министр Беларуси Роман Головченко в очередной раз посетил «Нафтан».

Как пишет специализированный ресурс «Заправка» в своем телеграме, как и в предыдущих визитах его и иных ответственных должностных лиц в очередной раз отмечено, что «можно сказать, что задача, которую президент поставил по завершению до начала лета строительно-монтажных работ, в основном выполнена...».

«Минуточку... «до начала лета»?.. Так уже июль... лето и календарно, и погодно (жара) уже давно началось. И что значит «в основном выполнена»? Так, выполнена или нет? Нельзя быть в основном забеременной...

Мы уже не говорим о том, что финальный срок был поставлен на май, а также не вспоминаем, что все переносы уже идут почти десять (!) лет.

На осень нам обещают выйти «на получение готовой продукции». Но что такое осень с подобным отношением ко времени: сентябрь, октябрь, ноябрь?.. И таки да... не было на самом деле сказано осень какого года», - отмечает канал.
 
 
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На осень нам обещают выйти «на получение готовой продукции».
 
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