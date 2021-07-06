Брестский облсуд оставил без изменения приговор фигурантам «пинского дела»

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 6 июля оставила без изменения приговор по первому делу о массовых беспорядках в Пинске 9—10 августа 2020 года, сообщает телеграм-канал «Весна. Брест».





По данным правозащитников, апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции подали 10 из 14 фигурантов. Облсуд оставил жалобы без удовлетворения.

Приговор 14 фигурантам дела 30 апреля вынес суд Московского района Бреста. Все признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК).

Сергей Мовшук и Александр Терешко получили шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Романа Багновца, Даниила Богната, Григория Гунько, Сергея Леженко, Станислава Михайлова, Дэвида Мостицкого, Вячеслава Рогащука, Игоря Соловья, Артура Халимончика и Вячеслава Шелемета приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Олег Рубец осужден на пять с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Елена Мовшук — на шесть лет в колонии общего режима.

По решению суда они должны солидарно выплатить компенсацию ряду госучреждений и сотрудников милиции.

Все фигуранты дела признаны правозащитниками политзаключенными.

31 мая суд Московского района Бреста начал рассматривать второе дело о массовых беспорядках в Пинске 9—10 августа. Судят 10 человек. Обвинение запросило для них от четырех до пяти с половиной лет лишения свободы. Все фигуранты этого дела также признаны политзаключенными.

Согласно обвинению, фигуранты названных дел, приняв в ночь на 10 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. Кроме того, они умышленно уничтожили либо повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежащее ОВД, физическим и юридическим лицам.

По информации следствия, семи сотрудникам милиции причинены менее тяжкие телесные повреждения, шести — легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, 42 — легкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, 54 — побои.

Причиненный ущерб составил более 24 тыс. рублей.