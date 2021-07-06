ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Содержание наружной рекламы необходимо будет согласовывать с местными властями

06.07.2021 15:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. Это предусматривает подписанный 6 июля декрет № 3 «Об изменении Декрета президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы».

Содержание наружной рекламы необходимо будет согласовывать с местными властями

«Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы», — говорится в комментарии пресс-службы Александра Лукашенко. Порядок согласования будет определяться Советом министров.

Новации не коснутся рекламы, размещаемой на автомобилях и содержащей исключительно информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Городка напал с ножом на милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by