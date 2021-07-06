В Кобрине при столкновении легковушек на перекрестке пострадали 3 человека

Источник материала: БелТА

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине в ДТП с двумя легковыми автомобилями пострадали три человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 5 июля около 23.20. По предварительной информации, за рулем "Ауди 80" был 28-летний кобринчанин. При подъезде к перекрестку неравнозначных дорог мужчина не уступил дорогу "Рено Логан" под управлением 24-летнего жителя агрогородка Пески. Машины столкнулись.

Пострадали оба водителя и 27-летняя пассажирка "Ауди". С травмами их госпитализировали.

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