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SYMPA: Арест Татьяны Кузиной стал неожиданным и шокирующим

06.07.2021 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предварительное содержание Татьяны Кузиной под стражей было продлено до 10 дней.

Pешение было принято 1 июля, сообщает на своей странице в Facebook Школа молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA.

В сообщении также сказано, что Татьяна Кузина была переведена в следственный изолятор № 1 на ул. Володарского в Минске,  и "на момент написания этого текста ни причина задержания, ни инкриминируемые Татьяне статьи уголовного кодекса неизвестны". Адвокат эксперта находится под подпиской о неразглашении.

SYMPA напоминает, что Татьяна Кузина активно занимается научной деятельностью, также она стояла у истоков  Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA), которая насчитывает более 250 участников и выпускников, в том числе госслужащих, гражданских активистов, бизнесменов, журналистов.

В сообщении говорится: "арест Татьяны стал неожиданным и шокирующим развитием репрессивной политики беларусских властей, начавших нападение на представителей беларусского исследовательского и экспертного сообщества". 

Авторы напоминают, что через несколько дней после ареста Татьяны Кузиной была арестована и политолог Валерия Костюгова, а такие известные эксперты как Артем Шрайбман и Сергей Чалый в недавнем прошлом были вынуждены покинуть страну.

Команда SYMPA просит выразить солидарность с Татьяной Кузиной и белорусским экспертным сообществом путем распространения информации об этой ситуации или другим доступным способом.
 
Теги: Минск
 
 
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Предварительное содержание Татьяны Кузиной под стражей было продлено до 10 дней.
 
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