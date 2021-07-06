Банк БелВЭБ и Белорусский инновационный фонд совместно займутся развитием рынка венчурных инвестиций

Источник материала: Смартпресс

Банк БелВЭБ и Белорусский инновационный фонд начинают сотрудничество в сфере развития рынка инноваций в Беларуси. Соответствующие договоренности закреплены подписанным во вторник соглашением о сотрудничестве между ними.

Документ предусматривает партнерство по развитию в Беларуси рынка венчурных инвестиций и формированию необходимых условий для развития венчурной экосистемы.

Представляя проект, член правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович отметил, что в настоящее время банк продолжает стратегическое движение в направлении цифровой трансформации из просто банковской структуры в FinTech компанию.

"Наша следующая стратегия на 2022-2024 годы станет новым этапом развития уже начатых изменений, и одним из первых шагов на пути ее реализации будет сотрудничество с Белорусским инновационным фондом", – заметил он. "Сегодня мы очень много говорим, что нужно работать со стартапами, что нужно включаться в механизм банковского финансирования IT-компаний. Это достаточно интересная, перспективная, но нестандартная область банковской деятельности. Поэтому нам однозначно нужна поддержка специализированных партнеров, таких как Белорусский инновационный фонд", - добавил Павлович.

Директор Белорусского инновационного фонда Денис Коржицкий в свою очередь обратил внимание, что сегодня для стартапов помимо инвестиций на развитие не менее важно получить возможность для пилотирования своих разработок в инфраструктуре крупного бизнеса. "Поэтому для Белинфонда как для крупного инвестора в инновационные решения совместная работа с Банком БелВЭБ является открытием новых возможностей по поиску и экспертизе перспективных как финтехстартапов так и команд, которые находят решения по расширению взаимодействия банков и реального сектора экономики", – заметил Коржицкий.

Как проинформировали в Банке БелВЭБ, они готовы выступить "в роли консолидатора игроков рынка инноваций Беларусь и стать зонтичным брендом, применяющим экосистемный подход в инновационной экономике Беларуси". Таким образом банк намерен аккумулировать в свою экосистему всех игроков рынка инноваций Республики Беларусь (от стартапов, до малого и среднего бизнеса, корпораций, венчурных фондов, инвесторов, экспертов, менторов) для придания импульса в развитии данного направления.

Первым мероприятием в рамках партнёрства запланирована серия семинаров StartUp Sprint 2021, которые состоятся в период с 6 по 9 июля.

Белорусский инновационный фонд - некоммерческая организация, созданная в 1998 году для усиления государственной поддержки инновационной деятельности в Беларусь. Фонд осуществляет свою деятельность на принципах долгосрочного и возвратного финансирования инновационных разработок, венчурных проектов, работ по организации и освоению производства.

Белинфонд выступает соинвестором российско-белорусского инвестиционного фонда RBF Ventures.