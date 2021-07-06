Источник материала: Смартпресс

Главный офис стартап-хаба “Имагуру” переехал из Минска в Мадрид после того, как 2 месяца назад арендодатель, в здании которого располагалось учреждение, не продлил с “Имагуру” договор аренды, сообщается на странице компании в фейсбуке.







Кроме этого, “Имагуру” анонсировал открытие офиса в Вильнюсе и рассказал о проектах, которые со времени закрытия в Минске удалось реализовать онлайн.

“Эти два месяца, несмотря на все сложности адаптационного периода, релокацию, и много всего прочего, чем не хочется вас загружать, мы работали онлайн. Вот некоторые из наших активностей и достижений в течение этих двух месяцев”, - говорится в сообщении.

Среди них - демо день акселератора TechMinsk онлайн, образовательная программа для стартапов на ранней стадии Imaguru Startup Lab, которую закончили около 20 белорусских стартапов, 3 хакатона, международный Eco hackathon, на котором были созданы 10 новых эко-стартапов и другие.