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Женщина попала под колеса троллейбуса в Минске
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина попала под колеса троллейбуса. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло на ул.Панченко вблизи дома №60. Пострадавшую доставили в учреждение здравоохранения.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по г.Минску.-0-
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На данный момент на месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома,...
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