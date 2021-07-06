Женщина попала под колеса троллейбуса в Минске

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина попала под колеса троллейбуса. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло на ул.Панченко вблизи дома №60. Пострадавшую доставили в учреждение здравоохранения.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по г.Минску.-0-