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В Беларуси обязали согласовывать наружную рекламу с местными властями
Источник материала: АФН
В Беларуси содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами.
Порядок согласования будет утвержден постановлением Совмина, следует из подписанного сегодня декрета №3.
«Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы», - говорится в официальном комментарии.
В то же время, не надо будет согласовывать рекламу, размещаемую на автомобилях и содержащую исключительно информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.
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В Беларуси содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и...
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