Как сообщает организация, для проверки соответствия деятельности организации требованиям законодательства Минюст просит «Экодом» предоставить большой перечень документов. Сделать это необходимо до 9 июля.





Соответствующее письмо было направлено 21 июня.





Заметим, что именно 21 июня «Экодому» исполнилось 25 лет.





Все эти годы организация продвигает идеи устойчивого развития, занимается защитой экологических прав граждан и имплементацией Орхусской Конвенции в Беларуси.



