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В Кремле прокомментировали идею Лукашенко перекрыть транзит из Европы
Источник материала: Партизан
В Кремле считают, что Беларусь столкнулась с "агрессивным поведением" по отношению к ней
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность ограничения официальным Минском транзита из Европы, заявил, что «это следствие резких, неоправданных и незаконных санкций против Беларуси».
Сегодня Лукашенко в качестве ответа на европейские санкции поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии через Беларусь в Россию и Китай.
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В Кремле считают, что Беларусь столкнулась с "агрессивным поведением" по отношению к ней
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