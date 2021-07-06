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В Кремле прокомментировали идею Лукашенко перекрыть транзит из Европы

06.07.2021 16:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле считают, что Беларусь столкнулась с "агрессивным поведением" по отношению к ней



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность ограничения официальным Минском транзита из Европы, заявил, что «это следствие резких, неоправданных и незаконных санкций против Беларуси».

Сегодня Лукашенко в качестве ответа на европейские санкции поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии через Беларусь в Россию и Китай.
 
 
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В Кремле считают, что Беларусь столкнулась с "агрессивным поведением" по отношению к ней
 
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