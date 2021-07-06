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МИД Беларуси поможет попавшим под санкции ЕС предприятиям обратиться в международные суды

06.07.2021 16:03 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Министерство иностранных дел Беларуси поможет и гражданам, и предприятиям с обращениями в международные суды в связи с санкциями Запада, заявил ведомства Владимир Макей по итогам совещания по противодействию санкционным мерам, которое состоялось у президента.

"И я не исключаю здесь и какой-то политической ангажированности европейских судов, будем откровенны. Но тем не менее мы должны использовать все варианты. Поэтому мы предложили тем предприятиям, юридическим лицам, которые находятся под санкциями, направили порядок обращения в те или иные европейские суды, порядок работы с этими судами", - сказал Макей. Его цитирует БелТА. 

По его словам, далее такая же работа будет организована с физическими лицами, которые пожелают оспорить санкционные решения Европейского союза.

Такой была реакция главы внешнеполитического ведомства Беларуси после того, как  на совещании президент поинтересовался работой дипломатов в международных организациях по противодействию санкционному давлению, а также в международных судебных инстанциях.

 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси поможет и гражданам, и предприятиям с обращениями в международные суды в связи с санкциями Запада, заявил ведомства...
 
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