Макей анонсировал приостановку соглашения о реадмиссии с ЕС в ближайшее время

Источник материала: Смартпресс

Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что соглашение о реадмиссии с Евросоюзом будет приостановлено в ближайшее время.

"Вопрос уже запущен. Сейчас проходят процедуры межведомственного согласования. Сегодня об этом тоже докладывалось на совещании у главы государства. Думаю, в самое ближайшее время в течение короткого периода решение будет принято. Абсолютно полное согласие на сей счет имеется", - заявил Макей. Его цитирует госагентство БелТА .

По его словам, чтобы "заморозить" соглашение необходимо совершить ряд процедур. "В свое время, когда мы заключали с Евросоюзом соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, эти соглашения заключались в пакете, и они подлежали ратификации парламентом и утверждению на уровне главы государства. Поэтому мы должны соответственно внести в парламент законопроект (по линии МВД) о приостановке действия этого соглашения", - сказал глава ведомства.

Макей также заявил, что финансирование конкретных проектов в рамках соглашения о реадмиссии будет перенаправлено "на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место в Беларуси в связи с введенными санкциями".

"То есть эти деньги пойдут на конкретных людей, на народ. Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции", - подчеркнул он.

Напомним, 28 июня министерство иностранных дел Беларуси заявило , что начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Свое решение в МИД пояснили тем, что в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений Беларусь не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом вступили в силу с 1 июля 2020 года.

Соглашение о реадмиссии лиц в частности устанавливает обязательства и процедуры для государств-членов ЕС и Беларуси в отношении реадмиссии нелегальных граждан, проживающих на территории другой стороны. Соглашение распространяется как на реадмиссию своих граждан, так и граждан третьих стран и лиц без гражданства, если они имеют четкую связь с запрашиваемой страной (например, виза или вид на жительство).