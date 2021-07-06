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Погода в СНГ: в Казахстане горят степи, на юге Армении обещают дожди с градом
06.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Антициклон – главный виновник жары на севере и северо-западе России – подбирается к центральным областям. В Москве сегодня до плюс 28. С каждым днем температура будет повышаться и к четвергу достигнет отметки в плюс 30. О том, какая погода в других странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Таджикистан
Марафон жары продолжается в Таджикистане. На юге температура перевалила за плюс 45. Это на пять градусов выше июльской нормы. На полную катушку работает солнце и в Душанбе. Вместо утренней прохлады – плюс 30, а к обеду до плюс 41 в тени. Тепловой удар развивается стремительно, предупреждают медики. Выходить на улицу без головного убора или зонта опасно! Желательно и соблюдать правильный питьевой режим. Неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажду, но и перегружает сердце.
Кыргызстан
В Бишкеке сегодня прохладнее – плюс 34. Но уже завтра в город вернется аномальный зной. Столбики термометров покажут плюс 41. Это на несколько градусов выше климатической нормы. Спасатели рекомендуют жителям без надобности не выходить на улицу днем. Изнуряющая жара – испытание не только для людей и животных, но и растений. Сейчас власти Бишкека бросают все силы на полив зеленых насаждений города. Призывают и простых жителей обеспечить влагой цветы и кустарники во дворах. Делать это необходимо утром и вечером.
Тропическая жара отступает от Армении. Пока в республике солнечно, плюс 38. Но уже сегодня вечером на юге страны пройдут дожди, местами с градом. Температура воздуха понизится на три-четыре градуса. Это долгожданный прогноз для экологов. Они предупреждали об угрозе засухи. По их мнению, запасов в водохранилищах недостаточно. Поэтому в правительстве страны распорядились создать комиссию, которая будет решать эту проблему.
Беларусь
В Беларусь вернулась жара: сегодня воздух прогреется до плюс 29. В столице ясная погода, а на западе страны пройдут дожди, местами – с грозами. Сезон сбора ягод и грибов только начался, а в лесах уже заблудились около десяти человек, в том числе дети. Спасатели напоминают: с собой в лес нужно обязательно взять телефон, воду, спички и лекарства. Надеть лучше непромокаемую одежду и обувь. Чтобы выйти к дороге или населенному пункту, ориентироваться можно на линии электропередачи.
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О том, какая погода в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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