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Погода в СНГ: в Казахстане горят степи, на юге Армении обещают дожди с градом

06.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Антициклон – главный виновник жары на севере и северо-западе России – подбирается к центральным областям. В Москве сегодня до плюс 28. С каждым днем температура будет повышаться и к четвергу достигнет отметки в плюс 30. О том, какая погода в других странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Обжигающее солнце в Алматы раскочегарило атмосферу до плюс 37. Жара под 40 и выше – на западе, юге и в центральных областях республики. Там сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. А в Карагандинской области аномальный зной уже привел к природной катастрофе. Там горит степь. Пятый день спасатели не могут справиться с огнем. Больше всего пострадал Улытауский район. Пламя охватило больше тысячи гектаров. Массово гибнет скот. В регион направлены спецтехника и вертолет.

Таджикистан

Марафон жары продолжается в Таджикистане. На юге температура перевалила за плюс 45. Это на пять градусов выше июльской нормы. На полную катушку работает солнце и в Душанбе. Вместо утренней прохлады – плюс 30, а к обеду до плюс 41 в тени. Тепловой удар развивается стремительно, предупреждают медики. Выходить на улицу без головного убора или зонта опасно! Желательно и соблюдать правильный питьевой режим. Неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажду, но и перегружает сердце.

Кыргызстан

В Бишкеке сегодня прохладнее – плюс 34. Но уже завтра в город вернется аномальный зной. Столбики термометров покажут плюс 41. Это на несколько градусов выше климатической нормы. Спасатели рекомендуют жителям без надобности не выходить на улицу днем. Изнуряющая жара – испытание не только для людей и животных, но и растений. Сейчас власти Бишкека бросают все силы на полив зеленых насаждений города. Призывают и простых жителей обеспечить влагой цветы и кустарники во дворах. Делать это необходимо утром и вечером.

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Армения

Тропическая жара отступает от Армении. Пока в республике солнечно, плюс 38. Но уже сегодня вечером на юге страны пройдут дожди, местами с градом. Температура воздуха понизится на три-четыре градуса. Это долгожданный прогноз для экологов. Они предупреждали об угрозе засухи. По их мнению, запасов в водохранилищах недостаточно. Поэтому в правительстве страны распорядились создать комиссию, которая будет решать эту проблему.

Беларусь

В Беларусь вернулась жара: сегодня воздух прогреется до плюс 29. В столице ясная погода, а на западе страны пройдут дожди, местами – с грозами. Сезон сбора ягод и грибов только начался, а в лесах уже заблудились около десяти человек, в том числе дети. Спасатели напоминают: с собой в лес нужно обязательно взять телефон, воду, спички и лекарства. Надеть лучше непромокаемую одежду и обувь. Чтобы выйти к дороге или населенному пункту, ориентироваться можно на линии электропередачи.



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О том, какая погода в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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