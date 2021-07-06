Профессор психологии: «Любое отклонение от моральных ценностей вам же выскочит боком»

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Владимир Янчук отвечает на вопрос, висящий в воздухе.





О достижении репрессиями и угрозами обратного эффекта, а также о важности нравственных ориентиров и о том, как аукнется белорусскому обществу жизнь в условиях длительного стресса, рассказал в эфире Еврорадио доктор психологии Владимир Янчук.

– Когда одна и та же схема эксплуатируется много раз – эффекта нет. Привыкли! – объясняет профессор исчерпание ресурса запугивания.

– Пугают, например, санкциями. Так что же? Мы и санкций пока не видим. Эффект их, последствия мы увидим через несколько месяцев. Новизны надо бы – а новизны нет.

Еще сохраняется иллюзия, что запугивание – единственный ресурс управления. Но эксплуатирование одной и той же линии приводит к противоположной реакции. Так что общество наше привито к страхам, к манипуляциям и многому другому.

…Можно ли заставить себя любить, как это делают белорусские власти? Можно купить – есть определенная категория людей, которые продают любовь за деньги. Но нельзя купить отношения. И самое-то печальное – денег нет!

Вот если бы была тьма денег, создали оазис благосостояния – то какая-то часть людей беспринципных, не думающих о завтрашнем дне, согласилась бы быть купленными. А когда еще и денег не платят – и любви нет, и получается некая насильственность.

С одной стороны, человек насилуемый, конечно, может привыкнуть к чему-то, но, с другой, у него протестность растет. И эта протестность рано или поздно выскочит в очень серьезном, непредсказуемом плане. Потому что внутренняя неразрешенность будоражит и начинает отражаться на внутреннем состоянии человека – и выплеснется в любом случае.

Доктор психологических наук убежден, что длительное нахождение белорусского общества в стрессе и рост эскалации чреваты серьезным взрывом – в том числе психологическим и физиологическим. То есть, белорусы начнут сильнее и чаще болеть (многие уже заметили это на себе), организмы будут «ломаться», а люди – чаще ругаться между собой по различным поводам и искать виноватых.

– Вольно или невольно, это затронет самых разных людей, их семьи. Мы уже сегодня видим противоречия между поколениями, когда молодежь сталкивается с увещеваниями родителей: «Да не высовывайтесь вы, не вылезайте». А молодому человеку очень сложно понять, почему он должен «не высовываться».

Далее, многие вещи, которые сейчас происходят, нужно объяснять через призму «черное – это белое». Как вы ребенку скажете, что ложь – это хорошо? А если все-таки вобьете эту мысль, у ребенка формируется схема: лгать можно вам. Это ваше завтра. И человек, сохраняющий моральные ценности, на самом деле сохраняет свое будущее. А если вы учили своих детей, что лгать – можно, ноги о людей вытирать – можно, насиловать – можно, то почему все то же самое нельзя применить к вам?

Поэтому, дорогие сограждане, помните: любое отклонение от моральных ценностей вам же персонально выскочит боком. Не сегодня, так завтра. И если вы сохраняете это в себе, строите человеческие отношения, то все-таки будете жить в обществе с моральными ценностями. А если не будете их сохранять и тиражировать – будете жить в обществе аморальном, со всеми его издержками.

По мнению профессора, взрывы внутри общества отражаются и на представителях власти – сколь бы они ни старались делать вид, что не замечают подобных сигналов, все же нервничают и волнуются.

– Им плохо, они боятся и совершают лихорадочные действия. А чем больше таких движений, тем больше нарастает раздражение для верхушки, элиты. И смею вас заверить, что элита тревожится гораздо больше, чем «простые люди», которые худо-бедно адаптировались к происходящему.

Висящий в воздухе вопрос: а что делать? Разговаривать с окружающими, убеждать, формировать отношение к происходящему. Понимать, что эти процессы – напряжение, эскалация, угроза взрыва – касаются всех, и правых, и левых, и «наших», и не «наших». И что решать проблему придется всем нам вместе. А для того, чтобы вместе решать проблему, надо разговаривать друг с другом, находить точки пересечения и взаимопонимание.