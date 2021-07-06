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Песков: «Беларуси приходится очень тяжело»

06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Пресс-секретарь Путина высказался о возможном ограничении транзита товаров в Россию через Беларусь, который анонсировал Лукашенко.

– Беларусь столкнулась с очень агрессивным поведением по отношению к стране, – сказал Дмитрий Песков, сообщает «Пул №3». – Беларуси приходится очень тяжело. Все маршруты товаропотоков: здесь есть и ЕАЭС, и двусторонние режимы российско-белорусские, это все сейчас прорабатывается по линии правительств.

Здесь важно понимать, что все это следствие очень резких и с нашей точки зрения неоправданных и незаконных с точки зрения международного права санкций в отношении Беларуси.

Ранее 6 июля белорусский правитель провел совещание, где обсудил с правительством противодействие санкциям. Кроме прочего, он заявил:

– Помните, «Шкода», «Нивеа» и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок – ни шагу, второе: через Беларусь – тоже ни шагу.

Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда.

То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И, прежде чем браться за экономическое оружие, думали.

 
 
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Пресс-секретарь Путина высказался о возможном ограничении транзита товаров в Россию через Беларусь, который анонсировал Лукашенко.
 
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