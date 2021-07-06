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«Всегда прислушиваюсь к своему организму». Что такое флекситарианство?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Светлана Агарвал, певица, флекситарианка:
Я считаю, что каждый человек выбирает тот вид питания, который представляет для себя самым необходимым. Если человек хочет кушать мясо и он от этого хорошо себя чувствует – почему нет? Я, например, редко употребляю мясо, в частности, больше это курица, это рыба. И при этом я всегда прислушиваюсь к своему организму. Мы все прислушиваемся к своему организму. Когда ты скушал что-то и после этого тебе легко, радостно, ты после этого можешь подняться, идти работать, песни петь, идти на сцену, значит этот вид питания тебе подходит.
Если ты накушался какого-нибудь другого вида пищи и тебе плохо, тяжело, ты сел и думаешь: ну все, я больше ничего не хочу, я думать не могу. Иногда я слышу, люди говорят: «Я не могу думать после того, как я покушаю. Я лучше думаю на голодный желудок».
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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