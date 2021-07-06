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Италия – Испания. В Лондоне сегодня пройдет первый полуфинал Евро-2020

06.07.2021 16:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня определится первый финалист чемпионата Европы по футболу.

Италия – Испания. В Лондоне сегодня пройдет первый полуфинал Евро-2020

На «Уэмбли» сойдутся итальянцы и испанцы. Противостояние рассудит Феликс Брих из Германия.

Италия и Испания сыграют между собой на четвертом Евро подряд: в  2008-м испанцы победили в 1/4 финала — 4:2 (по пен.), в 2012-м — на групповом 1:1, также они сыграли в финале — победа «красной фурии» 4:0, в 2016-м —  итальянцы были сильнее 2:0 (стадия 1/8 финала).

Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

 

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Сегодня определится первый финалист чемпионата Европы по футболу.
 
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