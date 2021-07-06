Экипаж Сергея Вязовича стал вторым в зачете грузовиков на престижном ралли «Шелковый путь»

Источник материала: ОНТ

Соревнования завершились кольцевым этапом вокруг Горно-Алтайска.

Пятый, заключительный этап выиграл Сергей Вязович (его время – 1 час 28 минут и 14 секунд), вторым сегодня к финишу пришел Андон Шибалов из «КАМАЗ-мастер», третьим стал его коллега по команде Дмитрий Сотников.

В общем зачете по итогам пяти этапов Сергей Вязович занял 2-е место, Алексей Вишневский – 8-е, Виталий Мурылев финишировал 10-м.

Выиграл «Шелковый путь» принципиальный соперник белоруса – россиянин Дмитрий Сотников на КАМАЗе.

В этом году «Шелковый путь» завершился раньше: из-за COVID-19 организаторам пришлось отказаться от маршрута по Монголии и команды успели пройти лишь пять этапов.

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