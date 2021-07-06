В Минске женщина попала под колеса троллейбуса

Источник материала: ОНТ

Минске женщина попала под колеса троллейбуса" class="one-news__figure-img">

Женщина попала под колеса троллейбуса в Минске на улице Панченко, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавшую госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователь и специалист управления ГКСЭ по г. Минску. Обстоятельства аварии выясняются.

ФОТО: БЕЛТА

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