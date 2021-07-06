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В Минске женщина попала под колеса троллейбуса
Источник материала: ОНТМинске женщина попала под колеса троллейбуса" class="one-news__figure-img">
Женщина попала под колеса троллейбуса в Минске на улице Панченко,
Пострадавшую госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователь и специалист управления ГКСЭ по г. Минску. Обстоятельства аварии выясняются.
ФОТО: БЕЛТА
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Женщина попала под колеса троллейбуса в Минске на улице Панченко, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Пострадавшую госпитализировали. На месте ДТП работают...
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