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В США за выходные в перестрелках погибли 150 человек

06.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США за выходные в перестрелках погибли 150 человек

День независимости в США обернулся трагедией. В перестрелках за выходные погибли 150 человек.

Инциденты, а их порядка 400, произошли в крупных городах.

Только в Нью-Йорке и Чикаго 40 погибших и более 80 пострадавших, в том числе дети. А среди стрелявших – подростки.

Полиция проводит расследование. При этом отмечается, что с прошлого года число преступлений в крупных городах растет. 

Власти, чтобы их предупредить, делают ставку на запрет продажи штурмового оружия и помощь в трудоустройстве подростков в летний период.

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День независимости в США обернулся трагедией. В перестрелках за выходные погибли 150 человек. Инциденты, а их порядка 400, произошли в крупных городах. Только в...
 
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