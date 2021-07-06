В США за выходные в перестрелках погибли 150 человек

Источник материала: ОНТ

День независимости в США обернулся трагедией. В перестрелках за выходные погибли 150 человек.

Инциденты, а их порядка 400, произошли в крупных городах.

Только в Нью-Йорке и Чикаго 40 погибших и более 80 пострадавших, в том числе дети. А среди стрелявших – подростки.

Полиция проводит расследование. При этом отмечается, что с прошлого года число преступлений в крупных городах растет.

Власти, чтобы их предупредить, делают ставку на запрет продажи штурмового оружия и помощь в трудоустройстве подростков в летний период.

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